Рабочий попал под рухнувший дом и чудом выжил

В китайском городе Шанжао, провинция Цзянси, сносимый дом рухнул на экскаватор. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шестиэтажное здание накренилось в неожиданном направлении и стало падать прямо на работающую рядом строительную машину. В экскаватор полетели обломки, а затем его накрыло густое облако пыли. Кабина защитила водителя от падающего мусора, а крупные фрагменты стен остановила поднятая стрела. В результате мужчина остался жив и не получил травм.