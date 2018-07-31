Вагоны с бензином сошли с рельсов в Подмосковье

Четыре грузовых вагона с бензином сошли с рельсов в Подмосковье

На подъездных путях между железнодорожными станциями «Нара» и «Бекасово» Московской железной дороги в Наро-Фоминске четыре грузовых вагона с бензином сошли с рельс, разлива топлива нет, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 14:25 30 июля от дежурного по Московской железной дороге в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о сходе с рельс четырех вагонов с бензином по вышеуказанному адресу. После уточнения обстановки установлено, что произошел сход с рельсов четырех вагонов. Опрокидывания не произошло. Разлива топлива нет», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Железнодорожное полотно не пострадало, задержек в движении поездов нет. В 22:35 все вагоны поставлены на железнодорожное полотно. Состав направлен в пункт назначения.