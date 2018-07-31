Три сестры нанесли отцу только одно смертельное ранение

Из 36 ран, нанесенных дочерями 57-летнему отцу в Москве , только одна оказалась смертельной. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника радиостанции, на голове Михаила Хачатуряна зафиксировали десять ушибленных ран от молотка, а на его теле — 36 колото-резаных и резаных ран.

При этом только две раны были серьезными: одна на шее с повреждением трахеи, а другая — слева на груди с повреждением правого желудочка сердца и диафрагмы. Источник заявил, что именно рана на груди стала причиной смерти мужчины, а все остальные ранения были поверхностными.

Вечером 27 июля в подъезде одного из домов на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Следственном комитете заявили, что они признали свою вину. По словам следователей, у девушек сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, предусматривает до 20 лет тюрьмы).

СМИ писали, что мужчина употреблял наркотики и в день убийства якобы сам угрожал дочерям ножом. Сообщалось, что в его машине нашли два килограмма героина и оружие.