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В Красноярском крае произошел инцидент с Ан-2
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СК выясняет причину жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства инцидента с воздушным судном Ан-2, вынужденно севшим в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижова.
Ранее в экстренных службах региона сообщали, что частный самолет Ан-2 в понедельник вынужденно сел в Эвенкии. На борту находилось пять пассажиров и два члена экипажа, все они вертолетом доставлены в Туру, никто не пострадал.
По предварительным данным СК на транспорте, инцидент произошел в 20.30 (16.30 мск) в 190 километрах западнее населенного пункта Тура, в 67 километрах от устья реки Янгето. Уточняется, что на борту находилось два члена экипажа и трое пассажиров.
"В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил легкие телесные повреждения, которые его жизни не угрожают. Воздушное судно получило незначительные повреждения носовой части", — сообщила Стрижова.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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