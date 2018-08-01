Неизвестные обстреляли автобус в Уфе

Неизвестные обстреляли из пневматики пассажирский автобус в центре Уфы, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе управления МВД по Башкирии.
Инцидент произошел вечером во вторник в центре Уфы.
"Около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта неизвестные, предположительно из пневматического оружия, произвели выстрелы в окна пассажирского автобуса. В момент выстрелов в транспортном средстве находились водитель микроавтобуса и два пассажира. В результате стрельбы никто не пострадал", — сообщили в полиции.
Следственная группа башкирского МВД проводит проверку, выясняет, кто стрелял по автобусу и какие были мотивы.