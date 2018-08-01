Ещё
Неизвестные обстреляли автобус в Уфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе неизвестные обстреляли из пневматики автобус с пассажирами 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные обстреляли из пневматики пассажирский автобус в центре Уфы, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе управления МВД по Башкирии.
Инцидент произошел вечером во вторник в центре Уфы.
"Около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта неизвестные, предположительно из пневматического оружия, произвели выстрелы в окна пассажирского автобуса. В момент выстрелов в транспортном средстве находились водитель микроавтобуса и два пассажира. В результате стрельбы никто не пострадал", — сообщили в полиции.
Следственная группа башкирского МВД проводит проверку, выясняет, кто стрелял по автобусу и какие были мотивы.
Последние новости
Вот почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ Лавров: события в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье53
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал289
Лепс ударил Аллу Михееву379
Названа причина смерти Людмилы Глуховой5
Раскрыт секрет военных успехов России326
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение