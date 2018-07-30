Ещё
Электродуга поезда убила чувашского школьника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чувашии умер школьник, попав под электродугу поезда 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Чувашская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего мальчика, который скончался в больнице от ожогов 3-4 степени, полученных от электродуги поезда, сообщило ведомство.
"Проводится проверка в связи с травмированием электрическим током несовершеннолетнего на железнодорожной станции Вурнары в Чувашии. Несчастный случай произошел, когда 13-летний воспитанник Калининской специальной общеобразовательной школы-интерната поднялся на вагон грузового состава, в результате чего был травмирован электродугой контактной сети. С термическим ожогом 70-80% тела его доставили в реанимацию, где мальчик скончался", — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура примет решение о необходимых мерах реагирования на данное происшествие. Кроме того, в ведомстве добавили, что по данному факту региональное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение233
Умерла актриса Наталья Кузнецова19
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»214
Решена судьба «Дома-2»68
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями304
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
08:38
Умерла актриса Наталья Кузнецова
Шоу-бизнес
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия Автоспорт
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение