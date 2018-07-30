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В США упал небольшой самолет: есть погибшие
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В США три человека погибли при крушении небольшого самолета 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: flickr.com
Три человека погибли утром в понедельник при крушении небольшого двухмоторного самолета в американском штате Мэн на границе с Канадой, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США.
Инцидент произошел примерно в 11.00 по местному времени (18.00 мск). Самолет направлялся из канадского города Пемброк в провинцию Остров Принца Эдуарда. Маршрут проходил через территорию США.
По данному факту начато расследование. Причины авиакатастрофы выясняются.
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