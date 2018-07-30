В США упал небольшой самолет: есть погибшие

В США три человека погибли при крушении небольшого самолета

Три человека погибли утром в понедельник при крушении небольшого двухмоторного самолета в американском штате Мэн на границе с Канадой , сообщает телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США Инцидент произошел примерно в 11.00 по местному времени (18.00 мск). Самолет направлялся из канадского города Пемброк в провинцию Остров Принца Эдуарда. Маршрут проходил через территорию США. По данному факту начато расследование. Причины авиакатастрофы выясняются.