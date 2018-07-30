Белорусский спецназ накрыл вечеринку свингеров

Сотрудники Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД Белоруссии пресекли деятельность подпольного борделя под Минском

Операция проходила при поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД в ночь с пятницы на субботу в поселке Боровляны Минского района.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что с 2016 по 2018 годы двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах», — сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Стоимость прохода на вечеринку для мужчин составляла от 200 до 370 рублей, для пары — 120 рублей. Девушек пускали на мероприятие бесплатно.

«В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам, — сообщил замначальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн.

В свингерских вечеринках также участвовали проститутки, ведущие конкурсов, бармены и другой персонал.

В оплату входа был включен алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном. «На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет», — отмечается в сообщении.

Против организаторов подпольного борделя минский РОСК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст.171 УК Белоруссии («организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»).