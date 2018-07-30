Ещё
Предъявлено обвинение сестрам-убийцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие ужесточило обвинение сестрам-убийцам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Суд ужесточил обвинение трем сестрам, убившим своего отца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда Москвы Анну Селиванову.
Изначально сестры обвинялись по статье «убийство без отягчающих обстоятельств», предусматривающей наказание от 6 до 15 лет колонии. Теперь они обвиняются по статье «убийство в составе группы лиц», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
>> Решена судьба одной из зарезавших отца сестер
При этом младшая из сестер, 17-летняя Мария, согласно законодательству, не сможет получить более 10 лет заключения. Старшие сестры не смогут быть осуждены пожизненно, поскольку эта мера наказания не предусмотрена для женщин.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене248
«Армата» оказалась ненужной российской армии347
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко141
Жестокая расправа над туристами попала на видео150
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина62
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение