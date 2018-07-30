Предъявлено обвинение сестрам-убийцам

Следствие ужесточило обвинение сестрам-убийцам

Суд ужесточил обвинение трем сестрам, убившим своего отца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда Москвы Анну Селиванову.

Изначально сестры обвинялись по статье «убийство без отягчающих обстоятельств», предусматривающей наказание от 6 до 15 лет колонии. Теперь они обвиняются по статье «убийство в составе группы лиц», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

При этом младшая из сестер, 17-летняя Мария, согласно законодательству, не сможет получить более 10 лет заключения. Старшие сестры не смогут быть осуждены пожизненно, поскольку эта мера наказания не предусмотрена для женщин.