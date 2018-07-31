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Российские туристы попали под камнепад в Киргизии
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Четыре российских туриста попали под камнепад в Киргизии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков
В горах Киргизии проходит операция по эвакуации группы горных туристов, среди которых четверо граждан России, попавших под камнепад на леднике имени Скрябина, сообщила РИА Новости во вторник представитель пресс-службы МЧС Киргизии Элмира Шерипова.
В понедельник МИД Казахстана распространил информацию о группе туристов, в составе которой были российские и казахские граждане, попавшей под камнепад в горах Киргизии. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие. МЧС Киргизии запросило вертолет у властей Казахстана для эвакуации пострадавших.
"Накануне при восхождении на ледник Скрябина на высоте 4100 метров над уровнем моря группа туристов попала под камнепад. В результате один человек — гражданин республики Казахстан — погиб, остальные пострадали. Среди пострадавших — четверо россиян и трое граждане Республики Казахстан", — сообщила Шерипова.
По ее данным, около 7 часов утра (4.00 мск) вертолет комитета чрезвычайных ситуаций МВД Казахстана вылетел из Алма-Аты сторону ледника им. Скрябина.
Эвакуация альпинистов с высокогорных площадок требует от киргизских летчиков высочайшего уровня профессиональной подготовки и выучки. В начале июля вертолет Сил воздушной обороны Киргизии при попытке эвакуировать группу спортсменов с площадки Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри совершил жесткую посадку и завалился набок из-за сильного ветра. На борту находились 15 человек, все они пострадали. Два года назад во время операции по спасению российского альпиниста на леднике Северный Энильчек горного массива Хан-Тенгри на высоте более 5 тысяч метров при заходе на посадку потерпел аварию вертолет Ми-8МТВ Минобороны Киргизии, для эвакуации пострадавших членов экипажа потребовалось несколько суток.
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