Выполняющий поручение жены мужчина подстрелил женщину

Житель Санкт-Петербурга ранил женщину, стреляя по бочке, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ под Санкт-Петербургом. Мужчина стрелял по бочке из ружья, выполняя поручение жены — сделать отверстия в бочке для сжигания мусора.

Один из выстрелов, пробив бочку и деревянный забор, попал в проезжающую по шоссе машину. Находящаяся в автомобиле женщина получила ранение в грудь.

Пострадавшая обратилась в больницу, у нее диагностировали ушиб легкого, груди и сквозную рану грудной клетки. Стрелявший мужчина задержан.