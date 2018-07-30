Выполняющий поручение жены мужчина подстрелил женщину 

Житель Санкт-Петербурга ранил женщину, стреляя по бочке, пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ под Санкт-Петербургом. Мужчина стрелял по бочке из ружья, выполняя поручение жены — сделать отверстия в бочке для сжигания мусора.
Один из выстрелов, пробив бочку и деревянный забор, попал в проезжающую по шоссе машину. Находящаяся в автомобиле женщина получила ранение в грудь.
Пострадавшая обратилась в больницу, у нее диагностировали ушиб легкого, груди и сквозную рану грудной клетки. Стрелявший мужчина задержан.