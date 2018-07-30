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Французский заключенный отпустил медсестру
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Французский заключенный отпустил захваченную днем заложницу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заключенный, захвативший заложницу в тюрьме на юге Франции, отпустил свою пленницу, она не пострадала, говорится в коммюнике, распространенном министерством юстиции страны.
"Захват заложников в центре в Салон-де-Прованс, начавшийся в 15.30, завершился в 18.25. Медсестра… не получила телесных повреждений", — говорится в документе.
Ранее ведомство сообщило, что заключенный пенитенциарного центра в коммуне Салон-де-Прованс департамента Буш-дю-Рон взял в заложники сотрудницу медицинской службы. Пленницей оказалась медсестра в психиатрическом отделении тюремной санчасти. Она провела в неволе около трех часов.
Руководство тюрьмы отмечало, что задержанный не был связан с делами по терроризму или экстремистской деятельности.
Как стало известно позднее, мужчина был вооружен кухонным ножом или его самодельным аналогом.
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