Французский заключенный отпустил медсестру

Заключенный, захвативший заложницу в тюрьме на юге Франции, отпустил свою пленницу, она не пострадала, говорится в коммюнике, распространенном министерством юстиции страны.
"Захват заложников в центре в Салон-де-Прованс, начавшийся в 15.30, завершился в 18.25. Медсестра… не получила телесных повреждений", — говорится в документе.
Ранее ведомство сообщило, что заключенный пенитенциарного центра в коммуне Салон-де-Прованс департамента Буш-дю-Рон взял в заложники сотрудницу медицинской службы. Пленницей оказалась медсестра в психиатрическом отделении тюремной санчасти. Она провела в неволе около трех часов.
Руководство тюрьмы отмечало, что задержанный не был связан с делами по терроризму или экстремистской деятельности.
Как стало известно позднее, мужчина был вооружен кухонным ножом или его самодельным аналогом.