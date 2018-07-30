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Пропавшего без вести летчика нашли в его же самолете
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Пропавшего без вести летчика нашли в кабине его самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Британский фотограф помог найти останки погибшего во Второй мировой войне летчика. Об этом сообщает The Sun.
Фотограф Стив Джонс во время подводного погружения сделал ряд снимков корпуса бомбардировщика времен Второй мировой войны, который был подбит в небе над Югославией в 1944 году. Воздушное судно было обнаружено на 70-метровой глубине в 2016 году.
По информации издания, за штурвалом самолета находился 25-летний американец Эрнест Вино. После отказа двигателей он совершил посадку на воду у побережья Хорватии, что позволило спастись экипажу бомбардировщика. Родственникам Вино сообщили, что он пропал в море.
Благодаря фотографиям Джонса удалось установить, что тело пилота по-прежнему остается в кабине самолета.
26 июля стало известно о смерти одной из последних участвовавших во Второй мировой войне женщине-пилоте из Великобритании, которая умерла в возрасте 101 года.
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