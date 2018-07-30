Ещё
Жестоко избитый в Армении мужчина оказался в розыске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жестоко избитый в Армении мужчина находился в розыске в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: PAN Photo
На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он находится в розыске в России за нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает Sputnik Армения. Пострадавший — житель села Геханист Араратской области Самвел К. — 28 июля был госпитализирован в Севанский медцентр.
У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясения мозга, резаную рану левого надбровья, ушиб мозга, эпилепсию. Пациент был не в состоянии объяснить, что с ним случилось.
Тем не менее, полиция выяснила, что мужчина попал в больницу в результате ссоры, которая в тот же день произошла в одной из зон отдыха на Севане. Также было установлено, что с 25 мая текущего года он разыскивается МВД Московской области по статье 111 УК России (нанесение тяжких телесных повреждений).
Полицейские под конвоем перевели бессознательного Самвела К. в один из ереванских медцентров, где ему оказывают помощь.
Одновременно удалось установить личность избившего Самвела К. — им оказался Вазген Л., другой сельчанин из Араратской области Армении. Мужчина признался в содеянном.
Эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Армата» оказалась ненужной российской армии278
Порошенко официально обвинили в госизмене108
Жестокая расправа над туристами попала на видео148
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко132
Россиянам окончательно испортили лето
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение