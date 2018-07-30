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Обвиняемого в нападении на полицейского арестовали
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Суд в Москве арестовал юношу, обвиняемого в нападении на полицейского 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: АГН "Москва"
Тверской суд Москвы до 27 сентября отправил под арест подростка, напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Заседание прошло в закрытом режиме в связи с тем, что фигурант несовершеннолетний.
В минувшую пятницу в центре Москвы, близ посольства Словакии, неизвестный напал на полицейского и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший — командир взвода полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств.
Нападавший скрылся, но попал в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения и вскоре был задержан — им оказался 17-летний юноша. В ходе допроса он заявил, что напал на полицейского "по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений", сообщалось в релизе Следственного комитета.
По статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" ему грозит длительный срок заключения.
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