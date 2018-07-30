Установлено гражданство погибшего в Киргизии туриста

Погибший в результате камнепада в горах Киргизии турист является гражданином Казахстана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.
"Погибший является гражданином Казахстана, еще один казахстанец находится в тяжелом состоянии. Практически все члены группы пострадали", — сообщил Смадияров.
По словам собеседника агентства, казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не сможет приземлиться на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что группа туристов, среди которых оказались граждане Казахстана и России, попала под камнепад в горах Киргизии.