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Установлено гражданство погибшего в Киргизии туриста
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Стало известно гражданство погибшего в Киргизии туриста 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Погибший в результате камнепада в горах Киргизии турист является гражданином Казахстана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.
"Погибший является гражданином Казахстана, еще один казахстанец находится в тяжелом состоянии. Практически все члены группы пострадали", — сообщил Смадияров.
По словам собеседника агентства, казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не сможет приземлиться на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что группа туристов, среди которых оказались граждане Казахстана и России, попала под камнепад в горах Киргизии.
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