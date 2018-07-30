Дагестанский мальчик застрелил мать из ружья

Трехлетний мальчик застрелил мать из ружья в Дагестане

"По предварительным данным, в городе Каспийске трехлетний мальчик застрелил женщину, которая являлась ему матерью, из охотничьего ружья. От полученных ранений она скончалась на месте", — заявил источник.

Отмечается, что факт убийства женщины подтвердили в ГУ МВД республики. В настоящее время проводится проверка.