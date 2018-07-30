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Дагестанский мальчик застрелил мать из ружья
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Трехлетний мальчик застрелил мать из ружья в Дагестане 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В дагестанском городе Каспийск трехлетний мальчик застрелил свою мать из охотничьего ружья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в городе Каспийске трехлетний мальчик застрелил женщину, которая являлась ему матерью, из охотничьего ружья. От полученных ранений она скончалась на месте", — заявил источник.
Отмечается, что факт убийства женщины подтвердили в ГУ МВД республики. В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве решается вопрос о мере пресечения для трех девушек, убивших своего отца. Девушки признали свою вину в ходе допроса — они заявили, что мужчина долгое время причинял им моральные страдания.
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