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В Минске ветерана избили из-за футболки с символикой ДНР
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В Минске ветерана избили из-за футболки с символикой ДНР 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В Минске ветерана-афганца избили из-за футболки с символикой Донецкой народной республики (ДНР).
Как сообщает издание «Украина.ру» со ссылкой на потерпевшего Сергея Лановенко, нападение произошло на окраине Минска 21 июня. В момент нападения на нем была надета футболка с символикой ДНР, которая привлекла внимание пассажиров автомобиля Nissan с бело-красно-белой ленточкой белорусских националистов и черно-красной ленточкой украинских националистов в салоне.
«Машина останавливается, выходят двое крепких спортивных ребят. На мне футболка ДНР, очевидно, она их изначально и задела. Спрашиваю с улыбкой: «Бандеровцы, что ли?», один из них мне отвечает: «Да, а что?», — рассказал Лановенко.
По словам Лановенко, после этого один из них нанес ему удар в скулу, второй ударил его ногой в лицо. Лановенко получил сотрясение мозга, перелом носа и костей лица.
Лановенко рассказал, что через месяц после нападения получил уведомление о приостановке проверки по факту избиения. Причина прекращения расследования не сообщается.
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