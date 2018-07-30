В Минске ветерана избили из-за футболки с символикой ДНР

Минске ветерана-афганца избили из-за футболки с символикой Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщает издание «Украина.ру» со ссылкой на потерпевшего Сергея Лановенко, нападение произошло на окраине Минска 21 июня. В момент нападения на нем была надета футболка с символикой ДНР, которая привлекла внимание пассажиров автомобиля Nissan с бело-красно-белой ленточкой белорусских националистов и черно-красной ленточкой украинских националистов в салоне.

«Машина останавливается, выходят двое крепких спортивных ребят. На мне футболка ДНР, очевидно, она их изначально и задела. Спрашиваю с улыбкой: «Бандеровцы, что ли?», один из них мне отвечает: «Да, а что?», — рассказал Лановенко.

По словам Лановенко, после этого один из них нанес ему удар в скулу, второй ударил его ногой в лицо. Лановенко получил сотрясение мозга, перелом носа и костей лица.

Лановенко рассказал, что через месяц после нападения получил уведомление о приостановке проверки по факту избиения. Причина прекращения расследования не сообщается.