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Майнер извинился и скрылся с чужими миллионами
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Майнер извинился и скрылся с чужими миллионами 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: АР
Генеральный директор вьетнамской майнинговой компании Sky Mining Ле Минь Там скрылся с 35 миллионами долларов инвесторов. На данный момент информации о его местонахождении нет, передает местное издание VNExpress.
Отмечается, что на связь Там не выходит уже неделю. Перед исчезновением он написал в Facebook, что доходность его бизнеса упала вместе с ценами криптовалют, попросил у инвесторов прощения «за все» и пожаловался, что рынок непредсказуем.
Инвесторы, прибывшие в офис компании в Хошимине, обнаружили, что он закрыт, а сотни устройств для майнинга криптовалют исчезли — их забрали неизвестные люди, представившиеся как обслуживающий персонал.
25 июля сообщалось, что сотрудник платежной компании Qiwi в 2011 году за три месяца намайнил на терминалах компании 500 тысяч биткоинов. Позднее выяснилось, что вcя криптовалюта была утеряна.
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