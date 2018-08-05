Ещё
Организаторы высказались о гибели посетителя «Нашествия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организаторы «Нашествия» опровергли информацию о гибели человека 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На фестивале "Нашествие", который проходит в Большом Завидово Тверской области, нет пострадавших или погибших, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что человек погиб на фестивале "Нашествие" от удара током.
"По нашим данным, на фестивале нет ни пострадавших, ни, тем более, погибших", — сказали в пресс-службе.
Крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года. В 2017 году "Нашествие" посетили порядка 200 тысяч человек. За 19 лет существования фестиваля посещаемость выросла в 50 раз.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Нашествии» произошла трагедия81
Мать убивших отца сестер сделала заявление183
Путин сорвал наступление на Донбасс621
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»119
США решили покончить с «арктическим владычеством» РФ183
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
00:26
Москва отреагировала на покушение на Мадуро
Политика
02:06
В Сирии взорвали важного ученого
Ближний Восток В мире
00:46
На наследство Говорухина появился новый претендент
Шоу-бизнес
00:47
«Утрем нос старому, седому юмористу»: Степаненко сделали предложение
Шоу-бизнес
00:31
Улики по делу Скрипалей уничтожили
Политика
03:29
«Мой зять был маньяком»
Происшествия
00:26
Что известно о попытке покушения на Мадуро
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение