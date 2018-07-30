Напавший на полицейского в Москве мстил за избиение

Напавший на полицейского в центре Москвы мстил за избиение

Напавший с ножом на полицейского подросток объяснил, что сделал это из мести сотрудникам МВД . Об этом в понедельник 30 июля, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, на допросе 17-летний подозреваемый заявил, что два месяца назад его избил наряд патрульно-постовой службы. После этого у подростка возникло желание отомстить стражам порядка. У него была изъята переписка, в которой он говорил, что не знает, как найти обидчиков, потому собирается убить любого полицейского.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, кроме того, задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Нападение на полицейского произошло 27 июля. Пострадавшим оказался 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, и был госпитализирован. Нападавший с места преступления скрылся и был задержан только в воскресенье, 29 июля.