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Адвокат убитого отца-насильника вступился за него
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Отец, убитый дочерями в Москве, не применял к ним насилие, заявил адвокат 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков
Михаил Хачатуров, зарезанный в Москве своими дочерями, был строгим отцом, но никогда не применял насилие к детям, сообщил РИА Новости представитель потерпевших адвокат Георгий Чугуашвили.
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". По словам источника РИА Новости, девушки утверждают, что отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
"Он был строгим отцом, может, не соответствовал современным требованиям, может, даже тираном. Но он никогда не применял насилия к детям, это все выдумки для защиты", — сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что одна из девушек была госпитализирована с ножевым ранением после происшедшего, однако позднее в больнице заявили, что она отказалась от госпитализации.
Следствие потребует заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения. В квартире погибшего нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.
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