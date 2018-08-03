Осужденный мэр Ярославля рассказал о пытках в СИЗО и колониях

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов , отбывающий наказание за получение взятки, рассказал журналистам о пытках в колониях. Фрагменты его письма опубликовал местный сайт 76.ru.

В своем письме Урлашов утверждает, что пытки регулярно практикуются «во всех лагерях и СИЗО Ярославской области , а также по всей России ». В качестве примера он приводит ситуации в рыбинском СИЗО-2 «Софийка», а также в исправительных колониях № 2 и 12 «Шексна».

«Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами. Заставляют сидеть на корточках по 4–8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Об этом хорошо известно не только зекам, но и многим общественным организациям, прокуратуре, Следственному комитету, различным полномочным представителям и депутатам», — пишет бывший мэр.

По его словам, еще с 2016 года в ярославском СИЗО № 1 «Коровники» существуют пресс-хаты по пыткам, где у подследственных выбивают показания и заставляют подписывать признательные показания. Причем, как утверждает Урлашов, людей там не просто бьют, но еще и насилуют. Издевательства над арестованными любят снимать на видео и коллекционировать, чтобы потом «наслаждаться этими записями и понтить друг перед другом».

Управление ФСИН по Ярославской области оказалось в центре скандала после публикации видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

Инцидент произошел летом прошлого года, заключенного зовут Евгений Макаров . Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был осужден в августе 2016 года, суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к 12,5 годам колонии. Позже срок был сокращен до девяти лет.