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Укравшего кошелек вора замучала совесть
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Совесть заставила вора вернуть украденное и извиниться 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Кадр: KALB / YouTube
В американском городе Клинтон, штат Арканзас, вор вернул украденное и написал записку с извинениями. Об этом пишет UPI.
Сьюзен МакНабб (Susan McNabb) забыла кошелек возле магазина, а когда вернулась, из него пропали 160 долларов (10 тысяч рублей). «После этого я пошла в полицию и сообщила об этом», — рассказала она.
Вскоре ей позвонили из полиции. Как выяснилось, неизвестная женщина принесла в отделение конверт, после чего ушла, не представившись. Внутри лежали 160 долларов и записка, адресованная МакНабб.
«Пожалуйста, простите меня, — говорилось в ней. — Я всегда стараюсь жить честно, и в тот день допустила ужасный промах».
МакНабб утверждает, что поступок вора вдохновил ее, и она потратила возвращенные деньги на то, чтобы помочь другим.
В 2013 году сообщалось, что в США грабитель вернул деньги спустя 30 лет после преступления. Он прислал полицейским 1200 долларов и письмо с просьбой отыскать владельца магазина, у которого он украл эти деньги.
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