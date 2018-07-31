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Джихадисты взорвали военный КПП на Филиппинах
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Джихадисты взорвали военный КПП на Филиппинах 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Christine Garcia / AP
По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва на военном КПП в провинции Басилан на юге Филиппин, передает Reuters. Ответственность за произошедшее взяла на себя экстремистская группировка «Абу Сайяф», связанная с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Бомба была заложена в автомобиль типа минивэн. Взрыв прогремел после того, как военные остановили машину для проверки. Водитель, солдат, пять сотрудников военного ведомства и четыре мирных жителя погибли. Среди жертв мать и ребенок, сообщает агентство. Согласно заявлению представителя армии, еще семь человек пострадали.
В мае 2017-го боевики группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», присягнувших на верность «Исламскому государству», захватили город Марави на филиппинском острове Минданао.
На некоторых южных филиппинских островах действуют несколько террористических группировок. Одна из них — «Абу Сайяф» — была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе.
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