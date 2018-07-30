Бабушка застрелила мужа за покупку порно

Жительница США застрелила своего мужа, узнав, что тот приобрел подписку на телеканалы с порнографией. Об этом сообщается в пресс-релизе местной полиции.

69-летняя Патриция Хилл (Patricia Hill) сама позвонила в полицию и сообщила, что только что застрелила своего мужа, 65-летнего Фрэнка Хилла (Frank Hill). По прибытии на место преступления сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, который скончался от двух огнестрельных ранений.

Женщина рассказала, что начала спорить с мужем, который сидел в сарае. Она была недовольна тем, что он повторно оформил подписку на телеканалы с порно-контентом, несмотря на то, что она уже отменяла ее.

Хилл попросила мужчину уйти, но тот отказался. Тогда она сходила в дом и вернулась в сарай уже с пистолетом. Она выстрелила дважды: в ногу и в голову мужу. После этого она отправилась в дом, положила оружие на место и позвонила в службу спасения, чтобы сообщить об убийстве.

На данный момент американка находится под стражей и ожидает начала судебного разбирательства.