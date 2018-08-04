Более 400 человек ищут унесенных рекой детей в Сочи

Поиск детей, смытых рекой в Сочи, продолжаются

Сочи ищут двух детей, их унесло течением реки. К операции привлечены спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии и волонтеры. Всего более 400 человек. Поиски продолжались всю ночь.

Утром район ЧП должны обследовать с вертолета. Накануне в Хостинском районе мужчина, женщина и двое детей пытались перейти реку вброд. Их смыло течением. Взрослые спаслись. Женщина выплыла сама. Мужчину позже обнаружили с травмой головы. Судьба двух несовершеннолетних пока неизвестна.

Это уже второй подобный случай в Сочи за сутки, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее семилетний мальчик на глазах у взрослых упал в ливневую канаву в поселке Лазаревское. Течением его унесло в море. Спасти ребенка не удалось.