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Более 400 человек ищут унесенных рекой детей в Сочи
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Поиск детей, смытых рекой в Сочи, продолжаются 

Вести.Ru
Фото: www.vesti.ru
В Сочи ищут двух детей, их унесло течением реки. К операции привлечены спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии и волонтеры. Всего более 400 человек. Поиски продолжались всю ночь.
Утром район ЧП должны обследовать с вертолета. Накануне в Хостинском районе мужчина, женщина и двое детей пытались перейти реку вброд. Их смыло течением. Взрослые спаслись. Женщина выплыла сама. Мужчину позже обнаружили с травмой головы. Судьба двух несовершеннолетних пока неизвестна.
Это уже второй подобный случай в Сочи за сутки, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее семилетний мальчик на глазах у взрослых упал в ливневую канаву в поселке Лазаревское. Течением его унесло в море. Спасти ребенка не удалось.
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