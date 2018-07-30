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Гаишники избили убегавшего от них водителя
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Российские гаишники избили убегавшего от них водителя и попали под суд 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель Калмыкии попытался сбежать от гаишников, которые заподозрили его в нарушении, и был избит ими, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 30 июля.
Действия полицейских квалифицировали по уголовной статье о превышении должностных полномочий (пункт «а», части 3 статьи 286 УК). Расследование уже завершено. Дело направлено для рассмотрения в суд.
По версии СКР, 10 июня прошлого года двое полицейских, в настоящее время уже уволенных со службы, остановили машину потерпевшего в Элисте для проверки документов. Водителя заподозрили в употреблении спиртного.
«Однако мужчина, отрицая данный факт, стал убегать от сотрудников полиции», — добавили в следствии.
Обвиняемые отправились за ним в погоню, схватили и затем «превысили меры, необходимые для задержания» беглеца. Врачи позднее зафиксировали у потерпевшего «телесные повреждения в виде закрытого перелома ребер и поверхностной ушибленной раны головы».
24 июля сообщалось, что инвалид-колясочник в Братске был избит полицейскими после того, как помедлил вернуть потерянную ими радиостанцию. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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