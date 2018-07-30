Дочки обвинили убитого отца в употреблении наркотиков

Зарезавшие отца в Москве сестры утверждают, что тот употреблял наркотики

Три сестры 17, 18 и 19 лет, обвиняемые в убийстве своего 57-летнего отца, утверждают, что в день происшествия он напал на них с ножом под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Детали не уточнялись.

По словам источника, одна из сестер, 1999 года рождения, сама позвонила в полицию после произошедшего. По словам девушек, отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. Одна из сестер была госпитализирована с ранением бедра. По ее словам, ее ранил ножом отец.

"Одна из девушек заявила, что в день убийства отец напал с ножом на нее и еще двух ее сестер под действием наркотических веществ", — пояснил источник.

Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения. В квартире погибшего нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал. Кроме того, из квартиры изъята шкатулка с неизвестными таблетками.