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Дочки обвинили убитого отца в употреблении наркотиков
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Зарезавшие отца в Москве сестры утверждают, что тот употреблял наркотики 

РИА Новости 7 часов назад
Три сестры 17, 18 и 19 лет, обвиняемые в убийстве своего 57-летнего отца, утверждают, что в день происшествия он напал на них с ножом под действием наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Детали не уточнялись.
По словам источника, одна из сестер, 1999 года рождения, сама позвонила в полицию после произошедшего. По словам девушек, отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. Одна из сестер была госпитализирована с ранением бедра. По ее словам, ее ранил ножом отец.
"Одна из девушек заявила, что в день убийства отец напал с ножом на нее и еще двух ее сестер под действием наркотических веществ", — пояснил источник.
Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения. В квартире погибшего нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал. Кроме того, из квартиры изъята шкатулка с неизвестными таблетками.
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