Арестованы счета 24 компаний в рамках «дела Магомедовых»

Суд арестовал активы и счета 24 компаний в рамках «дела Магомедовых»

Тверской районный суд Москвы в рамках "дела Магомедовых" наложил арест на активы и счета 24 компаний, сообщила прокурор в Мосгорсуде

"Всего арест наложен на счета и активы 24 компаний", — сказала прокурор на заседании, на котором рассматриваются жалобы на арест имущества и счетов этих компаний.

Как было озвучено в суде, Тверской суд Москвы в апреле 2018 года в рамках "дела братьев Магомедовых" арестовал банковские счета компаний: ООО "Фемста", ООО "Феско-Сервис", ООО "Феско-Бункер", ООО "Феско-ЕРЦ", АО "Элеватор", кроме того, был наложен арест на имущество ООО "Межозерное", "Дальневосточный зерновой капитал", ООО "Северное Сияние+" и других компаний.