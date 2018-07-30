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Арестованы счета 24 компаний в рамках «дела Магомедовых»
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Суд арестовал активы и счета 24 компаний в рамках «дела Магомедовых» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Тверской районный суд Москвы в рамках "дела Магомедовых" наложил арест на активы и счета 24 компаний, сообщила прокурор в Мосгорсуде.
"Всего арест наложен на счета и активы 24 компаний", — сказала прокурор на заседании, на котором рассматриваются жалобы на арест имущества и счетов этих компаний.
Как было озвучено в суде, Тверской суд Москвы в апреле 2018 года в рамках "дела братьев Магомедовых" арестовал банковские счета компаний: ООО "Фемста", ООО "Феско-Сервис", ООО "Феско-Бункер", ООО "Феско-ЕРЦ", АО "Элеватор", кроме того, был наложен арест на имущество ООО "Межозерное", "Дальневосточный зерновой капитал", ООО "Северное Сияние+" и других компаний.
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