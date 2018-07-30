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Одна из зарезавших отца сестер ранена
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Одну из сестер, зарезавших отца в Москве, доставили в больницу с ранением 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: соцсети
Одна из трех сестер, зарезавших из-за "моральных страданий" 57-летнего отца на северо-востоке Москвы, была госпитализирована с ножевым ранением после произошедшего, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". По словам источника, девушки утверждают, что отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
"Через несколько часов после произошедшего из больницы поступило сообщение о госпитализации одной из сестер с колото-резаной раной бедра, а также ушибами бедра и предплечья", — пояснил источник.
По словам источника, девушка пояснила, что ножом ее ранил отец.
Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения. В квартире погибшего нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.
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