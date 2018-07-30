Одна из зарезавших отца сестер ранена

Одну из сестер, зарезавших отца в Москве, доставили в больницу с ранением

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". По словам источника, девушки утверждают, что отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

"Через несколько часов после произошедшего из больницы поступило сообщение о госпитализации одной из сестер с колото-резаной раной бедра, а также ушибами бедра и предплечья", — пояснил источник.

По словам источника, девушка пояснила, что ножом ее ранил отец.

Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения. В квартире погибшего нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.