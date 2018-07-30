Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию

Одна из трех сестер, зарезавших отца в Москве, сама позвонила в полицию

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Детали не уточнялись.

"Вечером 27 июля от одной из сестер, 1999 года рождения, в полицию поступил звонок об убийстве по месту жительства", — сказал источник.

Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения.