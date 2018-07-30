Брат и соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости

Соседи и брат девушек, которые зарезали 57-летнего отца на северо-востоке Москвы , заявили, что мужчина сам довел дочерей до этого преступления.

Девушки признались, что зарезали собственного отца на почве неприязненных отношений, их слова подтверждают свидетели: соседи и брат. В настоящее время девушки задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

По словам соседей, в квартире висела камера видеонаблюдения, по которой мужчина отслеживал своих дочерей 17, 18 и 19 лет.

«Он не пускал их на учебу, не пускал просто погулять, просто не выпускал из дома. Спросите любого, все до единого скажут, какой он страшный человек», — цитирует слова свидетелей Life.

Кроме психологического давления, мужчина избивал девушек за малейший проступок, не давал видеться с матерью, которую выгнал из дома.

«Он их бил и, в принципе, вел себя неадекватно, я живу в соседнем подъезде от них, и из их окон всегда были слышны ссоры и ругань. В школу он их тоже зачастую не пускал и закрывал дома», — отмечает одна из соседок.

Старший брат девушек, 21-летний Хачик Хачатурян, которого отец выгнал из дома в 16 лет, рассказал, что отец принимал психотропные лекарства. Интервью с юношей опубликовано в Telegram-канале 112.

«Я не живу дома с 16 лет. Маму выгнал тоже не знаю из-за чего. Поэтому не могу сказать, насколько там было сложно. Это все с детства началось, то, что мать меня забрала и ушла из дома», — отметил парень, пытаясь оправдать отца.

«Если человек рукоприкладствует — это не значит, что он плохой. Он меня сделал очень сильным и выгнал. Я думаю не просто так, а чтобы я стал мужчиной. А девочки уже потерянные были, не знали что делать, думали взаперти все свою жизнь будут, может быть их перекрыло, вот и сделали так», — сообщил Хачатурян.