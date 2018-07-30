Убийцу из Серпухова подозревают в других преступлениях

Александра Сёмина , который ранее изнасиловал и убил пятилетнего ребёнка в подмосковном Серпухове , заподозрили ещё в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми. Два из них уже удалось доказать.

Ещё три случая находятся в процессе расследования, сообщает Telegram-канал «112». По информации СК, вменяемость подозреваемого доказана.

Ранее News.ru сообщал, что после проведённой проверки в МУ МВД России «Серпуховское» начальник и его заместители лишились своих постов. Они обвиняются в ненадлежащем контроле за деятельностью подчинённых.

Пятилетняя девочка пропала 22 июля в Серпухове. На следующий день тело ребёнка было найдено в спортивной сумке рядом с железнодорожной станцией. По подозрению в преступлении задержан местный житель 27 лет.

Уже после произошедшего местные жители рассказали, что не один раз встречали его на улицах. Он вёл себя непристойно и пугал прохожих. Оказалось, что предполагаемый преступник проводил много времени на детских площадках, наблюдая за малышами.