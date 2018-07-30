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Убийцу из Серпухова подозревают в других преступлениях
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Убийцу из Серпухова подозревают в других преступлениях 

News.ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Александра Сёмина, который ранее изнасиловал и убил пятилетнего ребёнка в подмосковном Серпухове, заподозрили ещё в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми. Два из них уже удалось доказать.
Ещё три случая находятся в процессе расследования, сообщает Telegram-канал «112». По информации СК, вменяемость подозреваемого доказана.
Ранее News.ru сообщал, что после проведённой проверки в МУ МВД России «Серпуховское» начальник и его заместители лишились своих постов. Они обвиняются в ненадлежащем контроле за деятельностью подчинённых.
Пятилетняя девочка пропала 22 июля в Серпухове. На следующий день тело ребёнка было найдено в спортивной сумке рядом с железнодорожной станцией. По подозрению в преступлении задержан местный житель 27 лет.
Уже после произошедшего местные жители рассказали, что не один раз встречали его на улицах. Он вёл себя непристойно и пугал прохожих. Оказалось, что предполагаемый преступник проводил много времени на детских площадках, наблюдая за малышами.
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