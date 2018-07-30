В Тель-Авиве экстренно сел самолет из-за неполадок в двигателе

Самолет со 178 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту израильского города Тель-Авив из-за неполадок в работе двигателя, передает радиостанция "Кан".

По ее данным, авиалайнер компании Wizz Air, который был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после взлета, приземлился благополучно.

"Самолет Wizz Air благополучно сел в международном аэропорту Бен-Гурион после неполадок в работе двигателя", — говорится в сообщении.

В ожидании посадки на летное поле были стянуты пожарные машины и "скорая помощь".