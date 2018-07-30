Ещё
Напавший на полицейского подросток объяснил поступок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подросток, напавший на полицейского в Москве, объяснил свой поступок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Молодому человеку, напавшему с ножом на полицейского в Москве, предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе столичного СК.
Инцидент произошел в пятницу вечером около дома номер 33 по Брестской улице, недалеко от посольства Словакии. Тогда сообщалось, что неизвестный нанес полицейскому несколько ножевых ранений.
Пострадавший — командир взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападавший скрылся, но, благодаря записям с камер видеонаблюдения, вскоре его задержали. Преступником оказался 17-летний молодой человек.
Как отметили в ведомстве, на допросе задержанный пояснил, что напал на полицейского "по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений".
При этом в СК уточнили, что в ходе предварительного следствия будут отрабатываться и другие версии.
Молодому человеку назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ "Крыть нечем": на Украине оценили Крымский мост Тайный план Киссинджера: превратить Россию в Украину
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве191
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле305
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста169
Опубликован финальный доклад о MH37027
Названа дата глобальной катастрофы31
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение