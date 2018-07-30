Напавший на полицейского подросток объяснил поступок

Подросток, напавший на полицейского в Москве, объяснил свой поступок

Молодому человеку, напавшему с ножом на полицейского в Москве , предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов , сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел в пятницу вечером около дома номер 33 по Брестской улице, недалеко от посольства Словакии . Тогда сообщалось, что неизвестный нанес полицейскому несколько ножевых ранений.

Пострадавший — командир взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападавший скрылся, но, благодаря записям с камер видеонаблюдения, вскоре его задержали. Преступником оказался 17-летний молодой человек.

Как отметили в ведомстве, на допросе задержанный пояснил, что напал на полицейского "по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений".

При этом в СК уточнили, что в ходе предварительного следствия будут отрабатываться и другие версии.

Молодому человеку назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого.