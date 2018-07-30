Напавший на полицейского подросток объяснил поступок

Молодому человеку, напавшему с ножом на полицейского в Москве, предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе столичного СК.
Инцидент произошел в пятницу вечером около дома номер 33 по Брестской улице, недалеко от посольства Словакии. Тогда сообщалось, что неизвестный нанес полицейскому несколько ножевых ранений.
Пострадавший — командир взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападавший скрылся, но, благодаря записям с камер видеонаблюдения, вскоре его задержали. Преступником оказался 17-летний молодой человек.
Как отметили в ведомстве, на допросе задержанный пояснил, что напал на полицейского "по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений".
При этом в СК уточнили, что в ходе предварительного следствия будут отрабатываться и другие версии.
Молодому человеку назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого.