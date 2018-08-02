Невменяемая пассажирка задержала рейс Сочи — Москва

Женщина в черных очках заявила на весь салон, что все разобьются.

«Неужели вы все такие тупые, вы думаете я это придумала. У меня фантазии не хватит», — кричала пассажирка.

«Люди, вы сейчас решаете судьбу, поймите, вы можете не долететь», — продолжала вещать невменяемая женщина.

Дети в салоне кричали ей: «Уходи! Уходи!».

Судя по снятому видео, самолет еще стоял на земле перед взлетом, и бортпроводникам удалось вывести женщину из салона.

Рейс в итоге задержали на 1,5 часа.