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Невменяемая пассажирка задержала рейс Сочи — Москва
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Невменяемая пассажирка задержала рейс Сочи — Москва 

Ридус 2 августа 2018
Фото: кадр видео
Пассажиры рейса авиакомпании S7, следовавшего из Сочи в Москву, сняли на видео, как невменяемая пассажирка устроила истерику на борту самолета.
Женщина в черных очках заявила на весь салон, что все разобьются.
«Неужели вы все такие тупые, вы думаете я это придумала. У меня фантазии не хватит», — кричала пассажирка.
«Люди, вы сейчас решаете судьбу, поймите, вы можете не долететь», — продолжала вещать невменяемая женщина.
Дети в салоне кричали ей: «Уходи! Уходи!».
Судя по снятому видео, самолет еще стоял на земле перед взлетом, и бортпроводникам удалось вывести женщину из салона.
Рейс в итоге задержали на 1,5 часа.
Ранее «Ридус» писал, что сегодня сняли с рейса гражданку США, летевшую из Сеула в Сан-Франциско, после драки с бортпроводниками в салоне самолета.
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