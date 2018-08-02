Пассажиры рейса авиакомпании S7, следовавшего из Сочи в Москву, сняли на видео, как невменяемая пассажирка устроила истерику на борту самолета.
Женщина в черных очках заявила на весь салон, что все разобьются.
«Неужели вы все такие тупые, вы думаете я это придумала. У меня фантазии не хватит», — кричала пассажирка.
«Люди, вы сейчас решаете судьбу, поймите, вы можете не долететь», — продолжала вещать невменяемая женщина.
Дети в салоне кричали ей: «Уходи! Уходи!».
Судя по снятому видео, самолет еще стоял на земле перед взлетом, и бортпроводникам удалось вывести женщину из салона.
Рейс в итоге задержали на 1,5 часа.
Ранее «Ридус» писал, что сегодня сняли с рейса гражданку США, летевшую из Сеула в Сан-Франциско, после драки с бортпроводниками в салоне самолета.