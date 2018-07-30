Брат сестер-убийц опроверг версию о самообороне

Брат сестёр-убийц опроверг версию о самообороне

Брат трёх сестёр, которые убили своего отца Михаила Хачатуряна, завил, что не поддерживает версию о самообороне. По его словам, девушки намерено опорочили образ отца.

Как считает молодой человек, сёстры просто убили отца, поэтому он не желает оказывать им помощь и поддержку.

При этом он отказался рассказать подробно о сложившейся ситуации и отношениях внутри семьи, передаёт Telegram-канал Mash.

Три сестры отомстили своему отцу, который на протяжении нескольких лет издевался над ними. Они дождались подходящего момента и зарезали его. Позже стало известно, что в автомобиле Хачатуряна были обнаружены наркотики, которыми он, возможно, торговал, и несколько единиц оружия.

Ранее в распоряжении News.ru оказалась аудиозапись, сделанная детьми Хачатуряна. Судя по ней, мужчина явно находится в неадекватном состоянии.