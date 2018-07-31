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Арестованный красноярский депутат впал в кому
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Арестованный за взятки красноярский депутат впал в кому, сообщил источник 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Богучанского района Красноярского края Александр Бахтин, который арестован по подозрению в получении взятки, впал в кому и переведен из больницы ГУФСИН в красноярскую краевую больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах региона.
Ранее СУ СК РФ по региону сообщал, что возбуждено уголовное дело о получении взятки в 10 миллионов рублей против депутата краевого парламента Юрия Ефимова и главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина, который уже является подозреваемым в получении взятки по другому делу и был арестован в мае 2018 года. По предварительной версии следствия, подозреваемые получили взятку в сумме 10 миллионов рублей от гражданина КНР за общее покровительство по службе при осуществлении лесозаготовительной деятельности.
"Бахтин по состоянию здоровья проходил лечение в лечебном учреждении ГУФСИН края. В настоящее время он находится в краевой больнице, он в коме", — сказал собеседник агентства.
В СК, ГУФСИН и минздраве региона, а также в лечебном учреждении данную информацию не комментируют.
Вместе с тем ГСУСК региона разместило информацию о том, что в ходе следствия у обвиняемого Бахтина заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, не выявлено, "что подтверждено заключением врачебной комиссии от 09 июня 2018 года".
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