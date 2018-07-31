«Уральские пельмени» проиграли суд экс— директору

Пермский суд подтвердил отказ «Уральским пельменям» в иске к экс-директору

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд ( Пермь ) оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников шоу "Уральские пельмени" о взыскании с их бывшего директора Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу истцов на принятое в апреле решение арбитражного суда Свердловской области , которое после этого вступило в законную силу.

Спорный договор был заключен между ТО "Уральские пельмени" в лице Нетиевского с индивидуальным предпринимателем Нетиевским. По его условиям ИП Нетиевский должен был оказывать услуги по организации концертов шоу "Уральские пельмени", а общество обязалось выплачивать ему вознаграждение. По мнению истцов, это была сделка с заинтересованностью, на которую экс-директор не получил одобрения общего собрания.

Суд первой инстанции согласился, что сделка была заключена без корпоративного одобрения, однако посчитал, что истцами не доказано еще одно необходимое условие для признания ее недействительной, а именно — причинение сделкой вреда интересам общества. Суд согласился с доводами ответчика, что организация и проведение концертов подразумевает обязательное участие в этом процессе специалиста — продюсера, руководителя, — который регулирует административные, технологические, творческие, юридические и иные аспекты.

Суд, в частности, отметил, что Нетиевский обеспечивал предоставление костюмов, музыкального оформления, артистического реквизита, площадки для концерта с техническим персоналом, световым и звуковым оборудованием, условия для проведения репетиций в течение 5 дней до даты очередного концерта, соответствующие бытовому и техническому райдеру; афиши, видеоряд коллектива в целях изготовления рекламных материалов предстоящего концерта, физическую безопасность коллектива с момента прибытия на концертную площадку до момента убытия.

В рамках этого дела свердловский арбитраж ранее дважды отказался наложить арест на две московские квартиры Нетиевского, а также на его 100%-ную долю в студии First Hand Media, о чем просили истцы для обеспечения иска.