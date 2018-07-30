Пьяного пилота сняли с рейса Flydubai

Пилота Flydubai сняли с рейса в состоянии алкогольного опьянения

Администрация аэропорта Трибхуван, недалеко от Катманду , отказала пилоту рейса авиакомпании Flydubai, направлявшегося в Дубаи, в возможности продолжить полет после того, как он не прошел тест на содержание алкоголя, сообщает газета Kathmandu Post.

Инцидент произошел в воскресенье утром с рейсом FZ 8018, на борту самолета находились 153 пассажира. Как сообщил представитель аэропорта Радж Кумар Четтри (Raj Kumar Chettri), администрация получила жалобу от представителей авиакомпании на странные действия экипажа.

"Мы провели предварительное исследование на содержание алкоголя при помощи алкотестера. Были проведены исследования обоих экипажей, тест капитана рейса Н. Хуссейна оказался положительным, его немедленно отстранили от полета", — заявил он.