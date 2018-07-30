За что три сестры убили родного отца

Отец четверых детей, 57-летний Михаил Хачатурян, 27 июля был зверски убит ножом в своей квартире в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе столицы. Убийство совершили дочери погибшего — Кристина, Мария и Ангелина. Что привело к трагедии и можно ли было предотвратить страшные события?

Три сестры, 17,18 и 19 лет, признались в том, что они совершили убийство из-за «многолетних неприязненных отношений». В настоящее время все они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС). В Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело по 105-й статье уголовного кодекса — «убийство». Сообщение об этом размещено на сайте главного следственного управления СКР по Москве . За сухими словами новости — семейная драма, длившаяся несколько лет.

Факты

Михаил Хачатурян, 57 лет, проживал с семьей в Москве, в квартире на Алтуфьевском шоссе. С ним вместе в квартире жили три дочери — жена ушла от Михаила четыре года назад, 20-летний сын отселился и живет отдельно, на съёмной квартире.

В пятницу, 27 июля, труп мужчины с многочисленными колото-резаными ранами в области груди и шеи был обнаружен на лестничной площадке многоэтажки. Очень скоро удалось выяснить, что убитый — никто иной, как Михаил Хачатурян.

Как пишет телеграмм-канал «112», во время обыска в машине убитого в его Audi Q7 были найдены 2 кг героина, арбалет, пневматическая винтовка, переделанная под мелкий калибр, гладкоствольное ружьё, три пневматических пистолета, сигнальный пистолет, газовый пистолет «Удар».

Когда в квартиру Хачатуряна пришли представители следственных органов, Кристина, Мария и Ангелина признались в убийстве отца.

В СМИ есть некоторые расхождения относительно деталей убийства. Телеканал «360» пишет о том, что девушки заранее договорились о преступлении и набросились с ножом на отца в тот момент, когда Михаил задремал на кресле. По версии «КП», одна из дочерей ударила ножом во время ссоры, далее все три набросились на него и нанесли множество ранений, главным образом, в область груди и шеи.

Раненому мужчине удалось вырваться и убежать, но на лестничной клетке он потерял сознание из-за сильной потери крови и умер.

Свидетельства очевидцев

Из слов очевидцев складывается следующая картина: отец девушек был наркоманом, барыгой и домашним тираном. Официально он нигде не работал, но деньги у него были всегда, в большом количестве. Окружающие считали его хорошим человеком, улыбчивым и набожным.

Около четырех лет назад Хачатурян потерял контроль над собой из-за употребления наркотиков. Он заставлял среднюю дочь, которой тогда было около 14 лет, смотреть на то, как сам он занимается сексом с матерью. Жена Хачатуряна не вынесла издевательств и сбежала из дома.

«Эта история длится давно, сексуальное насилие было по отношению к одной из девушек. Он их бил постоянно. Вывозил в лес и угрожал убить однажды. Мать сбежала, с ней девочкам было общаться запрещено. Отец их был связан с криминальным миром, был авторитетом. Нигде не работал, деньги капали на карточку», — свидетельствует Ника, знакомая семьи.

Отец запретил дочерям общаться матерью. Девушек-подростков он держал в чёрном теле: морил голодом, не пускал в школу, бил их, и, по некоторым сведениям, насиловал одну из них, из-за чего девушка предприняла попытку суицида. От врачей, также как и от родственников, Михаил Хачатурян откупался деньгами — попытка суицида была подана под соусом «перепутала таблетки», а постоянные синяки и ссадины на теле девочек становились невидимыми для родни после того, как Хачатурян презентовал им пачки денег.

«Он девочкам говорил, что вы пойдете в полицию, мне ничего не будет за это, но кое-что будет вам», — приводит слова одной из подруг трех сестер «ЕГ».

Тем временем, поводы для избиения дочерей Михаил находил ежедневно. Так, он требовал идеальной чистоты в доме и даже несколько ворсинок собачьей шерсти, обнаруженные на полу, становились поводом для насилия.

«Был случай, когда отец нашёл шерсть от собаки на ковре, он позвал одну из дочерей, под угрозой, приказал чесать их собаку (лабрадора) и при нем есть её шерсть», — это слова другой свидетельницы происходившего в семье, Елены, которые приводит «112».

В коридоре Хачатурян установил онлайн-камеру для слежки за дочерьми, на какое-то время в квартире были установлены микрофоны.

Есть сведения, что примерно за месяц до смерти отец трёх сестёр лег в больницу, чтобы подлечить свою психику.

Девушки были забиты и запуганы до крайности. Но их было трое. И однажды чаша терпения переполнилась.

Что ждет трёх сестёр?

Сегодня, 30 июля, после обеда Кристине, Марии и Ангелине Хачатурян, сознавшимся в убийстве своего отца, изберут меру пресечения. Известно, что родственники убитого не оправдывают девушек и не хотят нанимать для них адвоката.

Формы насилия чрезвычайно разнообразны. К домашнему насилию относятся любые формы принуждения ребенка посредством причинения физических страданий. Ментальное насилие, к которому часто прибегают родители, законом не учитывается. В закон стараются вписывать то, что можно отследить. Свидетели в семье есть далеко не всегда, а если есть, то часто могут превратно понимать происходящее, и велика вероятность ошибки. Законодатели всего мира стараются ограничиться понятием физического насилия.

Все, что касается отношений внутри семьи — очень деликатная и тонкая сфера. То, что государство так сильно сейчас забирается в очень тонкую сферу семейных отношений — это палка о двух концах. Чем больше законов будет написано — тем больше будет вмешательство государства в эту сферу, а это нежелательно.