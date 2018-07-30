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После пожара в Сочи завели дело
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После пожара в Сочи, где погибли восемь человек, завели дело 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью восьми человек в результате пожара в Сочи, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи. На месте ЧП работали более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники.
По предварительным данным СУСК, утром понедельника произошло возгорание здания по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок. Их личности выясняются. Кроме того, в больницу для оказания медицинской помощи доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.
"По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.
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