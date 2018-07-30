После пожара в Сочи завели дело

После пожара в Сочи, где погибли восемь человек, завели дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью восьми человек в результате пожара в Сочи , сообщает СУСК по Краснодарскому краю

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи. На месте ЧП работали более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники.

По предварительным данным СУСК, утром понедельника произошло возгорание здания по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок. Их личности выясняются. Кроме того, в больницу для оказания медицинской помощи доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.