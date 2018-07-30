На востоке Москвы обокрали храм

Неизвестные в ночь на 30 июля обокрали храм Пророка Илии в столичном районе Черкизово . Воры проникли внутрь, спилив решетки на одном из окон.

Злоумышленники забрали с собой украшения с трех образов — иконы Казанской Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы Матроны Московской. Помимо прочего, они взломали два ящика для пожертвований. На данный момент на месте инцидента работают криминалисты, пишет «Интерфакс» . Кража произошла накануне праздника Илии Пророка, к которому готовился весь приход.

Ранее News.ru рассказывал о том, что был пойман церковный вор-рецидивист.