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На востоке Москвы обокрали храм
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На востоке Москвы обокрали храм 

News.ru 3 часа назад
Фото: http://hramilii.ru/
Неизвестные в ночь на 30 июля обокрали храм Пророка Илии в столичном районе Черкизово. Воры проникли внутрь, спилив решетки на одном из окон.
Злоумышленники забрали с собой украшения с трех образов — иконы Казанской Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы Матроны Московской. Помимо прочего, они взломали два ящика для пожертвований. На данный момент на месте инцидента работают криминалисты, пишет «Интерфакс». Кража произошла накануне праздника Илии Пророка, к которому готовился весь приход.
Ранее News.ru рассказывал о том, что был пойман церковный вор-рецидивист.
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