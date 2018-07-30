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Родственник вступился за убитого дочерьми отца
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«Рукоприкладство не всегда плохо»: родственник об убийстве дочерьми отца 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Соцсети
Родственник трех сестер, убивших отца, назвал их «потерянными». Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Я не знаю, что на них нашло», — посетовал он.
По его словам, девушки были потерянными, а их отец и впрямь принимал психотропные препараты — лечил ими нервы.
Кроме того, собеседник канала рассказал, что ранее убитый отец выгнал из дома мать девушек, а также их 16-летнего на тот момент брата, чтобы он стал мужчиной. При этом родственник многодетного отца выразил уверенность, что «рукоприкладство не всегда делает человека плохим».
«Не могу сказать, насколько там было сложно», — уточнил он.
Ранее управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье «Убийство» в связи с обнаружением трупа 57-летнего мужчины в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в нанесении москвичу множественных колото-резаных ран шеи и груди были задержаны три его дочери — 17, 18 и 19 лет. По данным СМИ, убитый отец мог принимать наркотики и насиловать дочерей.
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