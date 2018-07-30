Родственник вступился за убитого дочерьми отца

«Рукоприкладство не всегда плохо»: родственник об убийстве дочерьми отца

Родственник трех сестер, убивших отца, назвал их «потерянными». Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Я не знаю, что на них нашло», — посетовал он.

По его словам, девушки были потерянными, а их отец и впрямь принимал психотропные препараты — лечил ими нервы.

Кроме того, собеседник канала рассказал, что ранее убитый отец выгнал из дома мать девушек, а также их 16-летнего на тот момент брата, чтобы он стал мужчиной. При этом родственник многодетного отца выразил уверенность, что «рукоприкладство не всегда делает человека плохим».

«Не могу сказать, насколько там было сложно», — уточнил он.