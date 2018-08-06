У Хабаровска паводок затопил сотни дачных участков

У Хабаровска паводок подтопил почти 230 дачных участков

Паводок на Амуре подтопил почти 230 дачных участков у Хабаровска , вода подступает к многоквартирным домам на Большом Уссурийском острове, сообщает в понедельник правительство Хабаровского края

"На сегодняшний день подтоплено 226 дачных участков на территории Хабаровска и Хабаровского района. В городе подтоплений жилых домов нет, обращений от граждан не поступало. В Нанайском районе подтоплен участок дороги (400 метров) между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гаси на глубину до 35 сантиметров. Проезд по дороге закрыт, установлены запрещающие знаки. На Большом Уссурийском острове (бывший военный городок) вода подступает к многоквартирным домам по ул. Заречная, 3 и 4, до которых осталось около 15 метров", — говорится в сообщении.

Уровень Амура у Хабаровска — 481 сантиметр при опасном в 600 сантиметров. Пойма реки затоплена на 1,8 метра, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров.

Для эвакуации урожая и имущества дачников с островной части Хабаровска планируется привлечь 3 грузовые баржи ОАО "Амурречфлот", также на Амуре ежедневно курсируют 4 пассажирских теплохода и 1 находится в резерве. В готовности находятся 18 судов Центра ГИМС по Хабаровскому краю, 2 плавсредства от аварийно-спасательной службы края, 2 от поисково-спасательного отряда Хабаровска.