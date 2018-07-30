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Соседи рассказали о сестрах-убийцах
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Соседи рассказали о сестрах-убийцах 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Убившие отца три сестры были нормальными и неконфликтными, сообщил Пятому каналу один из соседей семейства.
«Он держал их как рабынь», — сообщил сосед.
По его словам, убитый регулярно вступал в конфликты с соседями, в том числе с собеседником канала, которому однажды угрожал одним из «стволов», множество которых хранил в своем автомобиле. При этом сосед назвал мужчину «авторитетом».
Между тем, по данным канала «360», соседи считали многодетного отца положительным, но строгим человеком, оказавшимся тираном, принимавшим наркотики и насиловавшим дочерей-подростков.
Ранее пресс-служба столичного управления Следственного комитета сообщила, что в минувшую пятницу три дочери убили многодетного москвича в доме на Алтуфьевском шоссе. Труп 57-летнего потерпевшего с множественными колото-резаными ранами шеи и груди был найден в подъезде.
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