Соседи рассказали о сестрах-убийцах

Убившие отца три сестры были нормальными и неконфликтными, сообщил Пятому каналу один из соседей семейства.

«Он держал их как рабынь», — сообщил сосед.

По его словам, убитый регулярно вступал в конфликты с соседями, в том числе с собеседником канала, которому однажды угрожал одним из «стволов», множество которых хранил в своем автомобиле. При этом сосед назвал мужчину «авторитетом».

Между тем, по данным канала «360», соседи считали многодетного отца положительным, но строгим человеком, оказавшимся тираном, принимавшим наркотики и насиловавшим дочерей-подростков.