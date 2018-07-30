Опубликован финальный доклад о MH370

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В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370 

РИА Новости 45 минут назад
Незапланированная смена курса самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропавшего в 2014 году над Индийским океаном, была совершена на ручном управлении, говорится в официальном докладе комиссии по расследованию исчезновения самолета.
С презентацией доклада выступил в понедельник в Куала-Лумпуре глава малайзийской государственной комиссии по расследованию исчезновения рейса МН370 доктор Кок Су Чун.
"Расследованием было установлено, что не входивший в полетный план разворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении. В момент разворота автопилот самолета был отключен. На этом сошлись во мнении все участники расследования", — сообщил он.
Доктор Кок Су Чун добавил, что комиссия "не исключает постороннего вмешательства в процесс пилотирования лайнера", и уверена, что разворот и дальнейшее движение самолета в направлении Индийского океана "не были вызваны причинами, связанными с техническим состоянием самолета или неполадками в работе бортовых систем".
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