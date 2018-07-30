Появилось видео смертоносного пожара в Сочи 

На одной из записей, сделанных очевидцами, видны клубы дыма, поднимающиеся из-за деревьев, а также слышен шум обрушения деревянных конструкций. На другой запечатлены последствия пожара — до основания сгоревший дом.
Как стало известно ранее, возгорание возникло в двухэтажном деревянном жилом доме в Адлерском районе Сочи. В результате пожара погибли восемь человек, а еще трое пострадали, среди них — ребенок. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Ранее СМИ сообщали, что проверка, инициированная новым министром чрезвычайных ситуаций Евгением Зиничевым, выявила «критическое положение» пожарных и спасателей — нехватку сотрудников и устаревание техники.