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Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Появилось видео смертоносного пожара в Сочи 

Рамблер 1 час назад
РЕН ТВ опубликовал видео с места пожара в Сочи, жертвами которого стали восемь человек.
На одной из записей, сделанных очевидцами, видны клубы дыма, поднимающиеся из-за деревьев, а также слышен шум обрушения деревянных конструкций. На другой запечатлены последствия пожара — до основания сгоревший дом.
Как стало известно ранее, возгорание возникло в двухэтажном деревянном жилом доме в Адлерском районе Сочи. В результате пожара погибли восемь человек, а еще трое пострадали, среди них — ребенок. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Ранее СМИ сообщали, что проверка, инициированная новым министром чрезвычайных ситуаций Евгением Зиничевым, выявила «критическое положение» пожарных и спасателей — нехватку сотрудников и устаревание техники.
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