Появилось видео смертоносного пожара в Сочи

РЕН ТВ опубликовал видео с места пожара в Сочи , жертвами которого стали восемь человек.

На одной из записей, сделанных очевидцами, видны клубы дыма, поднимающиеся из-за деревьев, а также слышен шум обрушения деревянных конструкций. На другой запечатлены последствия пожара — до основания сгоревший дом.

Как стало известно ранее, возгорание возникло в двухэтажном деревянном жилом доме в Адлерском районе Сочи. В результате пожара погибли восемь человек, а еще трое пострадали, среди них — ребенок. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.