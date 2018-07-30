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В Пекине разбился вертолет
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В Пекине разбился вертолет 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: AFP 2018
Вертолет разбился на севере Пекина, пострадали четыре человека, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление дорожной полиции Пекина.
ЧП произошло в понедельник в 11.00 (6.00 мск) по местному времени в вблизи моста Цзисянсы на севере столицы. На опубликованных в сети видеокадрах с места событий видно, как вертолет перед падением делает несколько оборотов вокруг себя. По словам очевидцев, в результате падения вертолет развалился на две части.
По заявлению полиции, "из-за технической неисправности, гражданский вертолет совершил вынужденную посадку, в результате ЧП четыре человека, находившихся на борту вертолета, получили легкие ранения, на земле никто не пострадал".
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